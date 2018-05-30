Живой Бабченко стал новым объектом шуток в соцсетях

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Неожиданное «воскрешение» российского журналиста вызвала злорадство, сарказм и восторг в социальных сетях.

Неожиданно воскресший журналист Аркадий Бабченко и вся инсценировка его гибели стали поводом для многочисленных шуток у пользователей социальных сетей. Столь редкое происшествие, о котором обычно говорят лишь в фильмах, никого не оставило равнодушным.

Вся ситуация стала новым объектом для иронии, сарказма, злых шуток и восторга одновременно. Блогер Илья Харитонов вспомнил о многочисленных реалити-шоу, опыт создания которых наконец пригодился. Кто-то пошутил, что россиянина способна убить лишь его супруга, которой довелось пережить такой ужас. И никакому киллеру, даже за 30 тысяч долларов, это не под силу. Один пользователь уверен, что если Бабченко выжил, что PlayStation Network точно оживет.

Фантазии блогеров нет предела. "Спецоперация" СБУ с инсценировкой гибели журналиста вызвала небывалый резонанс.