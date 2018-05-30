У столичного Дома журналистов убрали табличку о Бабченко‍

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Сегодня в Москве сняли табличку, установленную в память о сотруднике СМИ после сообщения об его убийстве в Киеве.

Сегодня у столичного Дома журналистов убрали табличку, которую накануне установили в память о журналисте Аркадии Бабченко. Его коллеги сделали это сразу после сообщения СБУ о том, что журналист жив, а его убийство было инсценировано.

Напомним, вчера вечером сообщили, что в Киеве в подъезде дома неизвестный выстрелил в российского журналиста Аркадия Бабченко, после чего мужчина скончался в машине скорой по дороге в больницу. Сегодня днем СБУ объявила, что журналист жив, а покушение на его жизнь было тщательно спланированной инсценировкой, которая помогла правоохранителям предотвратить реальное нападение. Позже Бабченко на пресс-конференции принес извинения своим родным и знакомым за тот ужас, который им пришлось пережить.