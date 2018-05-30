Стриженова выражалась матом на гостей телешоу Малахова

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Мало того, женщина оскорбила ещё и героев программы.

В момент телешоу Андрея Малахова "Прямой эфир", выпуск которого посвятили семье актрисы Марии Шукшиной, сестра Александра Холошилова Александра Стриженова матом выражалась в сторону гостей.

Жительница города Барнаул 19-летняя Фрейя Зильберт поведала на передаче, что родила ребёнка от сына Марии Шукшиной. Сейчас она хочет добиваться выплаты алиментов.

Что касается актрисы, она вышла на связь лишь по телефону, обвинив Зильберт в игре на камеру. Тем не менее, их разговор, привёл к тому, что они договорились о тесте на ДНК. Скандал усилился, когда на передаче оказалась Александра Стриженова. Женщина оскорбила её, призвав не трогать семью Шукшиной. Зрители отметили свою жалость в сторону малыша Фреи Зильберт, хотя в студию мать пришла без него.