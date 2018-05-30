В Архангельске в многоквартирном доме провалился пол

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Владелец квартиры в Архангельске по адресу улица корабельная 17 опубликовала фотографию провалившегося пола в социальной сети. Жительница пожаловалась на то, что местные службы отказываются помогать ему, несмотря на то, что пол провалился в многоквартирном доме.

В группе в социальной сети отчаявшаяся жительница пожаловалась на бездействие местных служб. Она опубликовала фотографию, на которой изображён провалившийся пол в одной из комнат квартиры. Владелец квартиры в Архангельске сообщила, что она обращалась в местные службы, однако они провели инспекцию и заявили, что ремонт пола должны делать владельцы. Автор публикации попросила пользователей Сети совета о том, как можно добиться справедливости и помощи от служб.

В комментариях ей сообщили о том, что если квартира приватизирована, то ремонт должен оплачивать он. Одна из жительниц заметила, что, так как пол провалился в многоквартирном доме, то это уже касается управляющей компании, в которую стоит обратиться как можно скорее.