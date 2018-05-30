«Проще, чем прежде»: жительница Англии создала уникальную линию одежды для кормящих мам

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В Англии появилась успешная компания The Milky Tee, которая предлагает стильную и удобную одежду для кормления ребёнка даже в общественном месте. Автором такой бизнес-идеи является жительница Англии Лорен Хэмпшир.

После рождения второго ребёнка, который предпочитал только грудное кормление, Лорен Хэмпшир отчаянно искала самый удобный наряд, который даст возможность накормить младенца даже людном месте. Однако ничего, кроме бесформенных футболок и свитеров жительница Англии найти не могла. Поэтому у неё появилась идея уникальной футболки для кормящих женщин.

Данная одежда имела две незаметные змейки по бокам, которые способствовали комфортному кормлению как дома, так и в общественном месте. Британка утверждает, что такая футболка поможет не стесняться кормить на людях даже самым застенчивым женщинам.

В 2016 году Лорен Хэмпшир запустила коллекцию одежды вместе со своей свекровью. Её компания The Milky Tee стала популярной во всех регионах мира. Уникальную линию одежды для кормящих женщин покупатели полюбили за функциональность и стиль. Благодаря этому жительница Англии получила награду в размере 132 тысяч долларов от Международной премии PayPal. Лорен Хэмпшир собирается добавить в коллекцию платья и продолжить развивать свой бизнес. Она считает, что является ярким примером того, что даже мать двоих детей может начать успешный бизнес.