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Крупнейшая в России премия «Большая книга» пополнится на одну номинацию. Ею станет «Литблог», премию за который получат блогеры, пишущие о книгах и литературе.

Литературовед Майя Кучерская рассказала о том, что в России проведут литературную премию для блогеров «Литблог», которая станет новой в российской премии «Большая книга». Кучерская отметила, что идею выдвинули студенты Высшей школы экономики, обучающиеся по на магистратуре с программой «литературное мастерство». Премией наградят тех, кто любит читать и пишет о литературе в блоге.

Целью премии является сближение современной литературы с новыми медиа-форматами, а также поощрение обсуждения российской литературы с помощью публичных блогов.

Прием заявок на участие в «Большой книге» будет открыт с 1 июня до 30 сентября. Блогерам представлена возможность прислать 3 текста объемом не более 15 тысяч знаков.

Жюри с председателем Галиной Юзефович отберут в октябре имена финалистов. Уже в конце 2018 года имя победителя огласят на торжественной церемонии. Призовой фонд конкурса составит пять с половиной миллионов рублей. 3 млн получит обладатель главного приза, 1,5 млн – обладатель второго, 1 млн – третьего.