Австралийский диетолог назвала бесполезной политику уменьшения сахара в напитках

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Австралийский диетолог Розмари Стэнтон из Университета Нового Южного Уэльса раскритиковала попытку перехода компаний, выпускающих сладкие напитки, на политику «меньше сахара». Анализ был представлен в The Conversation.

Розмари Стэнтон отметила, что всё больше стран увеличивают налоги на сладкие напитки. Предполагается, что это может помочь с проблемой ожирения, а также сократить расходы на здравоохранение. Из-за этого многие производители уже перешли на политику «меньше сахара» или стали добавлять его заменители, вроде стевии. Однако австралийский диетолог окрестила методику уменьшения этого продукта таким образом полностью бесполезной, как сообщает VistaNews.

Дело в том, что производители в реальности всё равно сохраняют максимальный процент сахара в напитках, только лишь изменяя упаковку для вида. Кроме того, предпочтение в рекламе отдаётся тем, у кого как раз сахар не сокращают. Стевия и другие заменители не являются совершенством, поскольку негативно воздействуют на толстую кишку. По словам диетолога, человеку поможет сохранить здоровье не политика уменьшения сахара, а вообще его не употребление.