С 1 июня в России появится цветовая маркировка «светофор»

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Первыми начнут продавать продукты компании Unilever. Инициатором проекта был Роспотребнадзор, который предложил помечать продукты специальной маркировкой, обозначающую полезность товаров для организма.

В Роспотребнадзоре рассказали, что указанная маркировка «светофор» появится в России уже начиная с 1 июня. Впервые её напечатают на мороженном от компании Unilever. Символично здесь то, что маркировку покажут в день защиты детей на самом популярном детском лакомстве.

На мороженное Unilever нанесли зелёные и жёлтые цвета. Продукта с красной полоской компания не выпускает.

Стоит отметить, что в июне «светофор» нарисуют и производители молочной продукции, и производители мясной продукции.

Смысл маркировки в том, чтобы она показывала, содержатся ли в продукте натуральные вещества и является ли он полезным для потребителя, или же наоборот. Зелёный цвет будут наносить на те продукты, которые отличаются оптимальным содержанием солей, сахаров, углеводов, протеинов, жиров и других микроэлементов. Жёлтая появится на той продукции, в которой есть заменители, а красную напечатают там, где полезных веществ вовсе нет.