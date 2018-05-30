«Всё-таки жив»: в Питере суд хочет, чтобы жительница выплачивала алименты «умершему» ребёнку

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Жительница утверждает, что её сын умер ещё в роддоме. Однако 14 лет спустя она получила иск на алименты от суда в Питере, который намерен лишить её родительских прав из-за того, что мать не наведывалась к своему ребёнку.

Женщина говорит, что после рождения ребёнка она отказалась от него, написав официальное заявление в роддоме. Но позже женщина изменила своё решение и потребовала увидеть сына. На данную просьбу работник роддома ответила, что он умер, так как после написания заявления отключили аппарат, который поддерживал его жизнь.

Спустя 14 лет жительница Питера получила иск на алименты от местного суда. Женщину также хотят лишить родительских прав, так как за всю жизнь она ни разу не наведывалась к мальчику.

О том, что ребёнок всё-таки жив и поменял ни один роддом, не знала ни мать, ни её родственники. Они считают, что это ошибка или жестокие манипуляции работников детдома. Жительница отказывается верить в то, что это её сын и выплачивать алименты. Она собирается провести тест ДНК и узнать правду.