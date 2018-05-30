Двое новосибирцев запланировали добраться в Анапу на велосипедах

Сегодня, 16:15

Двое жителей Новосибирска, Артур Калини и Александр Посаженников, хотят установить новый мировой рекорд.

Ребята запланировали доехать в Анапу на велосипедах. По их информации, маршрут длиной 5500 километров они должны одолеть за два месяца. Источники сообщают, один из спортсменов отправится на велосипеде, на котором установлена фиксированная передача. Такая модель лишена свободного хода. Это означает, что велосипед едет только в момент, когда человек крутит педали, поэтому отдыхать в пути хозяин не сможет.

Стоит отметить, что более длинные маршруты на велосипедах уже преодолевали. Однако во всех этих случаях были профессионалы. Экстремалы из Новосибирска себя таковыми не считают.

Как сообщили Артур и Александр, они будут останавливаться в больших городах. Старт запланировали на 1 июня.