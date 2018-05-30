МВД рассказало о "минировании" Крымского моста

Сегодня, 16:07

В полицию стали поступать анонимные звонки, в которых сообщается о "минировании" Крымского моста. Такую информацию распространил заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД РФ Александр Бревнов.

Во время проведения VIII международного форума «Безопасность на транспорте» поднимались вопросы достижения полной безопасности людей. Так, Александр Бревнов сообщил, что несмотря на то, что Крымский мост только открылся для передвижения автомобильного транспорта, в полицию уже поступали анонимные звонки, в которых сообщалось о его минировании. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступников, которые пытались дестабилизировать работу переправы.

Уже известно, что несколько подозреваемых задержаны. На данный момент известно, что Крымский мост находится под усиленной охраной, передвигающиеся через него автомобили проходят выборочный досмотр.

Напомним, что переправа через керченский пролив является самой протяженной в России – ее длина составила 19 километров. Все запланированные работы по строительству Крымского моста проходят с опережением, поэтому автомобильное движение открыто на несколько месяцев ранее запланированного.

Многие эксперты прогнозировали, что успешное завершение такого грандиозного проекта не оставит равнодушными никого – ни друзей России, ни ее врагов, которые и пытаются дестабилизировать ситуацию на переправе.