Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон имела более высокие рейтинги, чем принца Гарри и Меган Маркл

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Британские аналитики утверждают, что рейтинги просмотров свадьбы принца Гарри и Меган Маркл были на треть ниже, чем в день бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году. Об этом сообщают западные СМИ.

Аналитики смогли посчитать, сколько в общей сложности людей просмотрели свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, которая состоялась 19 мая текущего года. Оказалось, что число аудитории составило 11,5 миллионов. Однако в 2011 году за свадьбой принца Уильяма и Кейт Миддлтон наблюдало намного больше людей, а именно17,6 миллионов поклонников.

Более того, аналитики утверждают, что торжество Гарри и Меган по количеству просмотров не смогло превзойти даже свадьбу принца Эдварда, которая состоялась ещё в далеком 1999 году и в то время её посмотрели 14,8 миллионов человек.