В кабинке ярославского колеса обозрения пара занялась сексом

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Инцидент произошел в дневное время суток, причем именно в тот день, когда аттракцион был торжественно запущен. По мнению местных жителей, поездка "возбудила" романтичных ярославцев в прямом смысле.

Влюбленная пара занялась сексом прямо в кабинке ярославского колеса обозрения, стенки у которого абсолютно прозрачные, а все происходящее могут наблюдать люди из соседних кабин. Видео с любовным приключением двух экстремалов попало в Сеть, а местные граждане тут же принялись обсуждать увиденное.

По мнению руководителей парка аттракционов, невозможно контролировать то, что происходит внутри кабинки во время совершения оборота колесом. К слову, одно вращение происходит на протяжении 10 минут, и даже такого короткого промежутка времени паре хватило, чтобы насладиться друг другом сполна.