Гнилая курица с червями появилась в продаже на автостанции в Махачкале

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Купивший такой продукт мужчина снял происходящее на видео и опубликовал в социальные сети. На кадрах видно, что по мясу ползают отвратительные личинки.

В Махачкале на автостанции в продаже появилась курица с червями внутри. Один из покупателей рассказал об этом в социальных сетях, показав всем фото и видеоматериалы. Где именно, и в каком магазине он купил готовую курицу, мужчина не рассказал. Он только отметил, что пускай всё останется на совести продавца.

Во время просмотра видно, что по мясу ползают самые настоящие живые личинки. Отвратительные черви отбивают аппетит полностью.

Автор ролика посоветовал людям покупать мясо и другие скоропортящиеся продукты только в магазинах, которые проверены временем.