Кэмерон Диаз до неприличия набрала вес

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Стоит отметить, что известная актриса последний раз сыграла роль в голливудской киноленте 4 года назад. А совсем недавно источники сообщили, что актриса решила закончить кинокарьеру якобы из-за своей беременности, хоть и 45-летнюю Кэмерон Диаз в положении никто не видел.

Папарацци долгое время охотились за ней, чтобы сделать снимки в результате слухов о её беременности. Недавно она попала в их кадр, и оказалось, что голливудская звезда до неприличия набрала лишнего веса. Кэмерон уже не обращает внимания на свои морщины и фотографируется в Instagram без макияжа.

Стоит напомнить, что Диаз уже на протяжении года находится в браке с музыкантом из группы Good Charlot Бенджи Мэдденом. Как оказывается звезда уже давно не была замечена на светских мероприятиях, не даёт интервью журналистам и не выкладывает ничего интересного в социальных сетях.