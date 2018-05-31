Мать придумала подгузники для непослушных детей

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Проблема замены подгузников малышам неоднократно вставала перед молодыми родителями, особенно если их дети слишком непоседливы. Теперь мама придумала специальные подгузники для гиперактивных и непослушных детей, заменить которые можно без труда.

Выполнить какие-либо процедуры с активным ребенком достаточно сложно любым родителям. Особенно если это касается замены переполненного памперса. Такие дети начинают уползать от родителей, кричать и извиваться.

С такой проблемой столкнулась и Санджита Муту, дочь которой с самого рождения является большой непоседой. Женщина решила усовершенствовать уже имеющиеся подгузники и адаптировать их для потребностей родителей гиперактивных детей. Так, рационализаторка разделила памперс на пояс с липучкой и нижнюю часть, которая теперь стала сменной. Сменная одноразовая часть также крепится к пояску при помощи липучки.

Такое простое решение дает возможность родителям достаточно быстро осуществить все гигиенические процедуры при помощи одной руки, а также не требует серьезного взаимодействия на ребенка. Муту рассказала, что, когда она стала использовать такие памперсы, то ее дочь вообще перестала замечать момент их замены.

Новые подгузники получили название Slick Diapers. Разработчик сообщила, что они способны охранять окружающую среду, ведь верхняя часть памперса является многоразовой.