ВОЗ: Курение ежеминутно уносит жизни 10 человек

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Согласно статистическим данным, за последние 25 лет начал происходить спад количества курильщиков во многих странах. Сложность борьбы с данной привычкой заключается в том, что власти многих регионов просто не способны что-то сделать.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) накануне Всемирного дня по борьбе с курением заявила, что ежеминутно данная привычка уносит жизни 10 человек. Более того, курение остается весьма распространенным в Китае, где сконцентрирована основная часть курильщиков в соотношении с общим населением.

Специалисты ВОЗ рассказали, что в мире курит одна седьмая часть от числа всех граждан. Отмечено, что распространенная пагубная привычка больше привлекает малообеспеченные страны и их жителей, однако курят и богатые. За одну минуту в мире выкуривается 11 млн человек, что подтверждено статистикой.