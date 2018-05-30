В Сети появилось видео "расстрела" дагестанской порнозвезды

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История с преследованием актрисы фильмов для взрослых с псевдонимом Kira Queen, которая является уроженкой Дагестана, началась уже давно, когда «доброжелатели» раскрыли ее адрес в Санкт-Петербурге. Девушку обещали убить и, ей пришлось бежать в Будапешт.

Теперь в Сети появилось видео якобы расстрела дагестанской порнозвезды. На кадрах, в яме лежит связанная девушка, лица которой не видно. Затем раздается несколько выстрелов. Kira Queen откликнулась на видео незамедлительно. На своей странице в социальной сети она написала, что это топорная инсценировка, сделанная только для того, чтобы лишний раз напугать ее и дать возможность многочисленным хейтерам выразить свое злорадство.

Ада, так по-настоящему зовут девушку, порвала со своей дагестанской родней и сбежала из республики в Петербург. Там она попала в порнобизнес по своей воле, без всякого принуждения. На этом поприще Kira Queen она достигла успеха и даже была номинирована на «Порно-Оскар». Она неоднократно получала угрозы от земляков. Продолжала их получать и после того, как перебралась в Венгрию.