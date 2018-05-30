«Мистера синтола» Кирилла Терешина придавила крышка багажника

Сегодня, 13:06

Кирилл «руки-базуки» Терешин снова оказался в неприятной ситуации. В своем микроблоге парень показал на видео, как его случайно ударила крышка багажника.

В социальное сети Instagram в личном профиле «Мистера синтола» Кирилла Терешина появилась видеозапись, где парень сидит в открытом багажнике вместе со своим другом в время движения автомобиля. Внезапно крышка багажника падает и бьёт Терешина по голове. «Упала от ветра на мою разумную голову крыша от багажника», - подписал видео российский фрик.

В комментариях Терешин сообщил поклонникам, что потом было не очень весело и сильно болела голова. На данный момент видеоролик Кирилла «Руки-базуки» просмотрели более 250 тысяч пользователей.