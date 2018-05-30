Меган Маркл ругают в соцсетях из-за брошенного пса

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В социальных сетях поклонники супруги принца Гарри атакуют герцогиню нападками, поскольку ее уличили в избирательной любви. Западные СМИ опубликовали репортаж о любимом питомце Маркл и приметили, что она намеренно избавилась от своего любимца.

Меган Маркл позорят за то, что она не взяла с собой в Англию собаку Богарта. Любимого пса новоиспеченной герцогини бигля Гая она взяла на помпезную свадьбу. А вот о Богарте все уже забыли. В социальных сетях пользователи высказались против избирательной любви Меган и ругают ее за это.

«Она бросила одного и взяла гончую, тем самым отказавшись от Богарта и разделив двух лучших друзей», - написал один пользователь. «Без сомнения, бигль Гай проведет больше времени с тем, кого она нанимает, чтобы нянчить его в Англии, но больше не увидит его друга. Лично я бы даже не позволил ей принять его из питомника», - сообщает комментатор. «Отвратительно в моих глазах - бедный щенок потерял маму и лучшего друга», - подытожил пользователь соцсети.

Сама же Маркл оправдалась за свой выбор, поскольку Богарт значительно старше и хуже здоровья, чем Бигль Гай, он считался непригодным для поездки в Великобританию. Такое заключение дали канадские ветеринары.

После вести о том, что Маркл и ее супруг принц Гарри, возможно, будут проводить медовый месяц в Альберте (Канада), есть все шансы, что пара сможет посетить и оставленного Богарта, надеются пользователи Facebook, однако в сети её по-настоящему ругают.

К слову, специалисты E Fundamentals рассчитали стоимость красоты и косметики Меган.