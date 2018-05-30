Рисунок призрака трехлетней девочки взбудоражил интернет

Сегодня, 12:20

Американская актриса Натали Моралес опубликовала на своем аккаунте в Twitter снимок журнала с пугающим рисунком трехлетней Руби, на котором пользователи увидели призрака и историю в духе Кинга.

Снимок расположен под заголовком «Познакомьтесь с нашими воображаемыми друзьями». Как написали редакторы журнала, они попросили некоторых детей рассказать о товарищах, которых создало их воображение. На опубликованном фото виден рассказ и рисунок маленькой Руби 3 лет. Она держит в руках нарисованный портрет девушки и рассказывает, что ее имя Грейтфул и она приходит к девочке ночью.

Также Руби упоминает желтые ресницы своей подруги, которые символизируют способность видеть в темноте и то, что девушка вынашивает двух младенцев в свои 14, не имея больше возможности никогда отметить следующий день рождения.

Натали Моралес опубликовала фото с подписью «Руби, это призрак. И это невероятно пугающе». А следующим постом добавила «Я только что осознала, что подписью должно быть: Руби, ты в опасности».

Публикация набрала более 80 тысяч лайков и 20 тысяч ретвитов, а также немало взбудоражила пользователей сети. Многие стали вспоминать другие пугающие истории из фантазий своего или чужого детства, другие же дедуктивно создали целую историю этого призрака и сравнили воображение девочки с великим фантастом Стивеном Кингом. Пользователь под ником @kemiroart опубликовал рисунок со своим видением маленькой Руби и ее вымышленной подруги.

На днях мы также писали о призрачной истории Ксавье Хантера.