В Ростове мать с детьми, копошащаяся в в мусорке, шокировала горожан

Сегодня, 11:12

Женщина пыталась найти в помойке хоть какую-то еду. Такую сцену могли наблюдать проходившие мимо люди.

В Ростове-на-Дону мать с двумя детьми, роющаяся в мусорке, повергла в шок жителей города. Происшествие имело место в микрорайоне Темерник. В мусорные баки, где промышляла женщина, обычно выбрасывают отходы из магазина "Пятерочка". Выворачивая куски мусора, дети отыскивали еду и складывали себе в пакеты.

"На это невозможно смотреть, дети едят отходы из мусорного бака. Интересно, можно ли привлечь мать к ответственности", - жалуется одна из жительниц Ростова.

Такое зрелище не могло оставить равнодушными горожан, вызвав у них и чувство жалости и отвращения. Многие даже готовы помочь материально, как было написано в паблике социальной сети "ВКонтакте".