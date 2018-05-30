"Слухи": Меган Маркл пойдёт смотреть теннис вместе с Кейт Миддлтон

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Сейчас Кейт Миддлтон находится в декретном отпуске до осени. Однако в Лондоне существует одно летнее грандиозное событие, которое она никогда не пропускает – это Уимблдон. Дело в том, что герцогиня Кембриджская огромный поклонник тенниса, а также покровитель нескольких частных спортивных клубов по теннису и крокету. Об этом сообщает издание «Hello!».

Супруга принца Уильяма во время обучения в колледже играла в теннис. Она бывала на Уимблдоне ещё за долго до того, как вышла замуж за принца и стала членом королевской семьи. Кейт уже не раз рассказывала, что будет стоять за билетами в очереди каждый год, чтобы насладиться этим видом спорта.

Сейчас же Уильям с супругой часто присутствуют на самых популярных теннисных поединках и являются там почётными гостями. Стоит отметить, что ближайшие родственники и родители Кейт также очень любят теннис.

Если же Миддлтон в текущем году решит посетить Уимблдон, то ей компанию может составить новоиспечённая родственница – Меган Маркл, по крайней мере так гласят слухи. Вопрос, пойдёт ли она с Кейт смотреть теннис, остаётся открытым. Она была на данном турнире всего один раз в 2016 году. Тогда Меган болела за свою хорошую подругу теннисистку Серену Уильямс.

Серена и Маркл продемонстрировали свою дружбу ещё в 2014 году на футбольной игре. Меган также приглашала теннисистку на свою свадьбу, хотя сама на свадьбу подруге в ноябре 2017 не пришла.

Меган Маркл вспоминает, что они с Сереной Уильямс на матче не просто играли и говорили о теннисе, а «сплетничали о женском». По словам супруги Уильяма, они очень похожи не только в предпочтениях в еде или же в одежде, но и в амбициях, надеждах и ожиданиях.