«Markle sparkle»: Эксперты рассчитали стоимость косметики Меган Маркл

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Чтобы сверкать как новоиспеченная герцогиня, эксперты предлагают девушкам ориентироваться в уходе за собой на 500 фунтов стерлингов. В число любимых марок Меган Маркл попали Chanel, Mac teddy, Revitalash.

«Markle sparkle» («яркий блеск») это последний тренд модниц всего мира. Его появлением стилисты обязаны жене принца Гарри. Меган Маркл получила одобрение среди фэшн-экспертов из-за минималистичного макияжа и правильного ухода за собой.

Специалисты E Fundamentals рассчитали стоимость красоты и косметики Меган. Оказалось, что «яркий блеск» герцогине предают десятки косметических средств, среди которых: матовая революционная помада в «Великой Виктории», подводка для глаз Mac teddy (15 фунтов), светящиеся сглаживающие масла за 15 фунтов стерлингов, улучшенный кондиционер для ресниц Revitalash (74 фунта), крем от Chanel, уход за телом доктора Броннера с ароматом лаванды (16 фунтов).

Если учесть все расходы на косметику, то выглядеть, как герцогиня, может каждая девушка за 500 фунтов стерлингов. О своих любимых косметических продуктах Меган Маркл рассказывает мало, но специалисты уже раскрыли ее вкусы и предпочтения.