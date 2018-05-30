Нужна чёткая система защиты от контрафакта «органики» - Сергей Бачин

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В ближайшие несколько лет Россия может увеличить свое присутствие на рынке органической продукции до 15%. Для этого у страны есть все необходимые природные и человеческие ресурсы - считают в Национальном органическом союзе, отметившем 29 мая свой пятилетний юбилей.

В организации не сомневаются, что в ближайшие пять-десять лет рынок органической продукции России может достичь 4 млрд. долларов. Немаловажное значение в процессе развития отечественного рынка органики имеет работа НОС, которая, по словам Серея Бачина, являющегося главой ГК «Агранта» и руководителем проекта «АгриВолга», пробудила у россиян общественный интерес к органике.

"Люди наконец-то поняли, что такое органические продукты и чем они отличаются от био и эко", - говорит Сергей Бачин.

Основными задачами для представителей отрасли на будущее девелопер видит информационно-образовательную деятельность и борьбу с контрафактом.

"Сейчас подделывают всё. Нужна чёткая система защиты от контрафакта", - отмечает девелопер.