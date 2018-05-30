В Стерлитамаке зафиксировали на видео косулю, бегавшую по улицам

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Исходя из поведения рогатого животного, оно выглядело очень напуганным и нервозным, поскольку резко передвигалось из одного места в другое.

В Стерлитамаке сняли на видео косулю, бегавшую по улицам. Попрыгунья преодолела пару небольших заборов, после чего представитель оленьего рода решил не позировать на камеру, а попросту убежал вперёд и исчез из виду. По словам местных жителей, косуля устроила себе прогулку, выйдя из близлежащего леса.

Стоит отметить, что такое же происшествие имело место в городе Уфа. По улице Первомайской был замечен лось, который не увидел витрину, ударившись в неё. Житель леса погиб от полученных травм и скончался ещё до приезда ветеринарных медицинских сотрудников министерства экологии района.