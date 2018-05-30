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По сводкам медиков, период активизации паразитов сместился из-за резкого потепления. За период с 20 по 27 мая, в регионе пострадали 388 человек, среди которых 126 – детей.

В Курской области 1,3 тысяч людей атаковали «безопасные» клещи. Об этом сообщают профильные комитеты. Проверенные экземпляры клещей признали безвредными для человека. В Оренбурге на начало мая энцефалитные клещи покусали 266 человек. На данный момент в регионах России продолжают бороться с вредителями. Для этого людям напоминают о мерах безопасности во время отдыха на природе и пляжах.

Клещи обитают на растительности и могут опадать на тело человека через мягкие ткани шеи, ног, рук. Детей рекомендуют осматривать после каждой прогулки. Если обнаружили клеща, не следует самостоятельно пытаться его извлечь. Лучше за помощью обратиться к специалистам, а тело вредителя сдать в специальную лабораторию для проведения анализов.