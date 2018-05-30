Родственница Меган Маркл публично оскорбила всю королевскую семью

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Самая скандальная родственница новоиспеченной герцогини Сассекской Меган Маркл продолжает позорить имя бывшей актрисы. На этот раз женщина снова принялась за оскорбления, однако на этот раз досталось всей королевской семье.

Родственница Меган Маркл по отцовской линии Саманта Грант написала в Twitter оскорбительное сообщение, когда узнала о том, что ей сводной сестре дали личный герб. Саманта заявила, что герб является ужасным и смешным, а также сообщила, что его рисовали маленькие дети в детском саду. Подобное заявление оскорбило всю королевскую семью, поскольку все члены ранее утвердили герб Меган.

Кроме того, сама королева Елизавета II одобрила герб супруги своего младшего внука принца Гарри. Стоит отметить, что над созданием герба работали лучшие королевские дизайнеры и биографы королевской семьи.