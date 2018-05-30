После путешествия в Азию четыре иркутских туриста подхватили лихорадку Денге

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Этот показатель в два раза больше, нежели в прошедшем году. Как рассказали в местном управлении Роспотребнадзора, в 2017 году два человека вернулись с путешествия с малярией, и ещё 12 жителей Приангарья – с указанной лихорадкой.

В Роспотребнадзоре по Иркутской области рассказали, что после путешествия в восточную Азию четыре иркутских туриста заболели лихорадкой Денге. Случилось это только за прошедшие четыре месяца текущего года.

Как рассказали специалисты, болезнь можно было бы подхватить из-за укусов заражённых насекомых, через воду или через общение с больными людьми. Симптомы довольно стандартные – человек ощущает боль по всему телу, а также интоксикацию.

В итоге специалисты порекомендовали во время путешествий покупать бутылочную воду, овощи и фрукты, которыми так богата Азия, мыть кипятком. Когда же туристы идут купаться, то они должны исключить попадания воды из моря или океана в рот. Если человек, вернувшись домой, начинает чувствовать недомогание или проблемы со здоровьем – обязательно нужно пойти к врачу.