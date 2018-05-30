СМИ: Уволена руководитель компании-оператора российских космодромов

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На должность в ЦЭНКИ её пригласил в 2015 году бывший глава Роскосмоса Игорь Комаров.

Как сообщают СМИ, свой пост оставила глава компании-оператора российских космодромов Рано Джураева. На её место назначили исполняющего роль генерального директора Олега Майдановича. Ранее государственную корпорацию "Роскосмос" возглавлял Дмитрий Рогозин.

"Джураеву уволили с поста гендиректора, теперь временно выполняющим обязанности данного поста стал Майданович", - подтвердили представители "Роскосмоса".

До этого он был заместителем начальника ЦЭНКИ в сфере эксплуатации. 10 лет назад Майданович стал главой космодрома Плесецк, ранее находился на службе на высоких должностях космодрома Байконур.

Стоит отметить, что данная организация обслуживает космодромы, помогает Министерству обороны эксплуатировать космодром Плесецк, а партнёрам из Европы в эксплуатации космодрома Куру.