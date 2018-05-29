Блогер из Великобритании съела 2,2-килограммовый стейк за 18 минут

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Кейт Овенс уточнила, что говяжий стейк был размером с ее лицо. Изначально она не верила в свои силы, но с первым куском, положенным в рот, была уверенна, что справится с поставленной задачей.

Кейт Овенс из Великобритании решила поставить эксперимент и заказала говяжий стейк весом в 2,2 килограмма. К мясу блогер попросила различные соусы и уже была готова признать, что не справится с поставленной задачей, так как порция была размером с ее лицо. Первый кусочек, положенный в рот, все разрешил.

В результате девушка за 18 минут съела 2,2 килограммовый стейк, поразив этим смущенную публику. Блогер обещает еще раз повторить эксперимент, так как мясо ей пришлось по вкусу. Кейт Овенс уже знаменита в Сети, так как она поедает огромные порции самых разных блюд.

К примеру, он с удовольствием слопала бурито в 2,5 килограммов, лошадиный корм весом в 2 килограмма и бургер, в котором числились 11 котлет. Ролик со стейком просмотрели более 11,2 тысяч просмотров.