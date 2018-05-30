Папа, дочка, кошка и собака ежегодно делают идентичные фотографии

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Необычная традиция маленькой китайской семьи создала новый популярный тренд в Сети: пользователи активно начали делиться своими милыми семейными фото.

Когда в семье Вонг появилась дочка Тиффани, ее мама сделала трогательную фотографию, как девочка спит на руках у отца в окружении домашних кошки и собаки. Глава семьи вспоминает, что в тот день очень устал, и прилег отдохнуть на диван, а Тиффани задремала, прижавшись к нему. Неожиданно подбежали домашние питомцы, и буквально облепили, не позволяя пошевелиться. Первое фото было выполнено в 2008 году.

Когда девочке исполнилось 5 лет, она случайно нашла тот кадр, и попросила маму повторить все. С тех пор это стало их семейной традицией - папа, дочка, кошка и собака каждый год делают одинаковое фотографии. Семья утверждает, что эти простые кадры особенные для их семьи, и являются хорошим воспоминанием об их счастливой жизни.

Семейная традиция Вонг быстро стала вирусной в китайских социальных сетях. СМИ растиражировали их по многим каналам, после чего другие семьи подхватили тренд, и стали делиться своими фото.

Отец Тиффани удивился такой реакции, и тут же воспользовался своей популярностью. Он отметил, что многие семьи отказываются от своих домашних животных перед рождением малышей, порой просто выбрасывая их на улицу. На собственном примере он показал, что не стоит этого делать, ведь животные ежу успели полюбить своих хозяев, а для новорожденного ребёнка и молодой мамы при соблюдении правил гигиены они не представляют никакого риска.