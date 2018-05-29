Монсон безумно рад стать гражданином РФ

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Джефф Монсон сообщил, что его радости не было предела, когда ему дали разрешение на получение гражданства РФ.

Джефф Монсон - боец смешанных единоборств ММА из США. Спортсмен недавно получил российское гражданство. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что основанием этому послужила мировая известность спортсмена. Песков подчеркивает, что таким образом поступают многие страны. «Он культурный и достаточно популярный человек, что стало поводом для получения нового гражданства. К тому же, Монсон был безумно рад получению разрешения на гражданство России», - рассказал политик.

Подчеркивается, что 47-летнему спортсмену придется принять присягу перед российским законом.