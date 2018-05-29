Собянин поздравил преподавателей и учащихся МИСиС со столетием учреждения

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 мая прибыл в визитом в Национальный исследовательский технологический университет МИСиС.
Там деятель поздравил студентов и преподавателей с юбилеем вуза, которому исполнилось 100 лет.
Как он рассказал, вуз ведёт сотрудничество с властями города. Таким образом, МИСиС принимает участие в проекте организации инженерии в нескольких десятках школах Москвы. Кроме этого, стоит отметить, вуз является получателем гранта правительства столицы на осуществление учебных проектов. Мало того, есть решение выделить для вуза 100 миллионов рублей на усовершенствование материальной основы.