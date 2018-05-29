Петербургский суд запретил митинги ЛГБТ

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Ранее Смольнинский суд отказал в проведении ЛГБТ-мероприятий. Суд Санкт-Петербурга поддержал Смольный, запретив проводить подобные мероприятия вообще.

Смольный районный суд Санкт-Петербурга отказал нескольким активистам в просьбе провести ЛГБТ-митинг в городе. Активисты подали в суд жалобу, с просьбой узаконить правопорядок в городе. Также гендерные меньшинства требуют от сотрудников правоохранительных органов обратить внимание на преступления по отношению к сексуальным меньшинствам и ЛГБТ-сообществу. Митингующие попросили разрешение на проведения мероприятий с отсылкой на комитет ООН по правам человека. По мнению активистов, Россия нарушает их права на существование нетрадиционных сексуальных ориентаций. Однако в итоге, районный суд принял сторону Смольного. Петербургский суд запретил проводить любые митинги, относящиеся к ЛГБТ.