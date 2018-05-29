Бледный из "25/17" поведал Дудю о наркотиках, спасении и смерти

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Вокалист коллектива "25/17" Андрей Подсолнухов, который носит псевдоним Бледный, принял участие в новом выпуске "вДудь" на YouTube-канале известного блогера Юрия Дудя. Данный выпуск шоу появился в интернете 29 мая.

Бледный из группы "25/17" поведал Дудю о наркотиках, спасении и смерти.

"В данном выпуске содержится много информации о наркотических веществах. Не стоит употреблять их. Они нас убивают", - предупреждают титры к видео.

Примечательно, что что психостимулирующие вещества были хоть и основной, но не единственной темой диалога. Бледный также объяснил Дудю, почему берёт с собой нож при выходе из дома, а также упомянул, за что его отца посадили в тюрьму, и по какой причине их группе запрещено въезжать на территорию Украины.

Кроме того, исполнитель вспомнил про встречу с Гуфом, предложение, поступившее от Навального, националистах, до сих пор длящихся 90-х, а также рассказал о своих взглядах на обстоятельства вымирания русского рока.