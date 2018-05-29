В Астрахани замечен разъезжающий по городу пёс-байкер Муха

Сегодня, 16:40

Необычное зрелище попало в поле зрения местных жителей, которые решили рассказать об этом в соцсетях. Выяснилось, что животное вместе с хозяином постоянно катается на мотоцикле, и им обоим это очень нравится.

Как сообщили жители Астрахани, накануне был замечен разъезжающий по городу пёс-байкер Муха. Собака живет с Дмитрием Пушинковым, он и приучил питомца к активному времяпровождению. Иногда Муха сидит в специальной капсуле сзади байка, а зачастую передвигается на баке рядом с хозяином.

По рассказу Дмитрия, для него Муха стала не только постоянным попутчиком, но и самым верным другом. Такие путешествия животному нравятся, и ездят байкеры не только по Астрахани - путешествия хозяина и пса выходили за пределы города.