МТС в честь дня рождения устроил грандиозную распродажу iPhone

Сегодня, 15:59

Акция будет действовать с сегодняшнего дня, 29 мая, по 3 июня. В честь праздника компания предлагает купить себе любой смартфон от Apple с невероятными скидками, которые начинаются от 2 до 7 тысяч рублей. Кроме того, ко многим устройства прилагается скидка на стекло, а также 2 терабайта скоростного интернета в подарок.

Новую временную акцию оператор сотовой связи МТС решил провести в честь 8-го дня рождения. В период с 29 мая по 3 июня каждый желающий может купить iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone по очень хорошей скидке. Все смартфоны являются официальными, с гарантией и российскими «зарядками».

МТС устроил такую грандиозную распродажу всех iPhone, предлагая также купить мобильное устройство и получить в подарок скидку в 25% на защитное стекло для нового iPhone X. Кроме того, всем покупателям выдадут 2 терабайта скоростного интернета совершенно бесплатно, что является очень неплохим бонусом.

Помимо внушительных скидок на смартфоны Apple, компания МТС предлагает вернуть часть денег от покупки на сервис «МТС Деньги». Их оттуда можно будет с лёгкостью вывести на карту банка, или же просто потратить.

В общем, новая акция отлично подойдёт для тех, кто давно собирался купить iPhone, но ждал подходящего случая и хотел сэкономить.