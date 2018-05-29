Билайн начал менять шаги на мегабайты

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Оператор решил привлечь большее количество пользователей к здоровому образу жизни, поэтому новая функция станет отличным средством для получения вознаграждения за физический труд, о чем рассказали в компании.

Оказалось, что начиная с 29 мая Билайн начал менять пройденные шаги на мегабайты, и теперь все любители активного образа жизни смогут получать по 100 МБ за 10 тысяч пройденных шагов. Вознаграждение будет поступать на счет абонента через приложение "Мой Билайн".

По оценке экспертов, большое количество пользователей следят за своим здоровьем через специальные платформы, также в список таких абонентов включены спортсмены, считающие расход калорий и пройденные в день метры. В месяц максимальное количество заработанных мегабайт не может превышать 3 тысяч.