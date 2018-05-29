В Рязани начальник городской больницы спас жизнь пенсионеру

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Врач на пенсии Евгений Кудрин из Рязани рассказал о том, как профессионализм и внимательность начальника 4 городской больницы Дмитрия Рязанова спасли жизнь.

21 мая пожилой мужчина отправился на физиотерапию в один из корпусов больницы. Однако посреди пути у него началось сильное кровотечение из раны на больной ноге. Самостоятельно мужчина не мог ничего сделать: жгут находился в автомобиле, а сил пережать вену руками ему просто не хватало. Пенсионер потерял большое количество крови и начал было терять сознание, но к его счастью, во двор больницы, который до этого был совершенно пустым, вышел начальник Дмитрий Рязанов. Он самостоятельно отвел мужчину в приемный покой, зажал руками кровоточащую рану и приказал работникам больницы вызвать скорую. Также больному сделали шоковый укол, что и спасло ему жизнь до приезда скорой.

Сам Евгений Кудрин сердечно поблагодарил начмеда и других сотрудников ГБУ №4 за проявленные внимательность и профессионализм.

Напомним, на днях в Рязани также стартовал конкурс «Молодой врач года - 2018».