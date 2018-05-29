В Вышнем Волочке сетью для футбольных ворот поймали лося

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26 мая в Вышнем Волочке лось совершил прогулку по центру города. Понадобились местные жители и специальные службы, а также сетка от футбольных ворот, чтобы поймать животное.

В прошедшую субботу в городе Вышний Волочек Тверской области был замечен интересный гость. Лось прогуливался вначале по Большой Садовой, затем по улице Урицкого и даже на городском рынке. Животное совершенно не желало самостоятельно покидать жилую территорию. Сообщается также, что сохатый нанес некоторые убытки имуществу жителей. Где-то были вытоптаны грядки, где-то сломаны заборы и теплицы.

Для поимки животного понадобились совместные действия целых организаций. Участвовали и сотрудники министерства природы, и ветеринарной станции, МЧС, полиции, ГИБДД, а также обычные горожане. В конце концов лося удалось заарканить сеткой для футбольных ворот. Далее животному вкололи транквилизатор, погрузили в эвакуатор и вывезли за черту города, где выпустили на природу. В ходе операции не пострадало ни животное, ни жители.

27 мая подобный инцидент происходил в городе Бобруйске, однако имел более печальные последствия. Там лось, оказавшийся раненым в центре города, был застрелен.