В Нижнем Новгороде "зоопарк-концлагерь" "Мишутка" закроют по инициативе мэра

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В ходе плановых и неплановых проверок выяснилось, что сотрудники тщательно скрывали факты нарушений и проводили комиссию по ранее подготовленным местам. Тем не менее, зоозащитникам удалось узнать ужасающую правду.

Как сообщается на городском портале Нижнего Новгорода, прозванный местными жителями "зоопарк-концлагерь" "Мишутка" закроют по инициативе мэра. Оказалось, что во многих клетках для животных предназначались гнилые овощи, отсутствовала вода, питомцы были больными и неухоженными, а также не проходили ветеринарные осмотры более шести лет.

По распоряжению властей города, директор парка уже уволен, ведь руководитель абсолютно не беспокоился за воспитанников и не просил помощи у города. Теперь обитатели "Мишутки" переедут в "Лимпопо", где им уже подготовили места.