В больницах Самары намереваются сделать курилки

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29 мая в Самарской Губернской Думе депутаты согласились с внесением законной инициативы в Госдуму России.

Депутаты предлагают разрешить в лечебных учреждениях Самары установить изолированные вентилируемые курилки для больных или зоны для курения на воздухе. Сейчас пациенты, предающиеся вредной привычке на время лечения, курят где угодно, в туалетах, около окон, тем самым мешают некурящим людям. Мало того, разработчики вышеуказанного закона отмечают, что резкий отказ от сигарет может нанести урон здоровью курильщиков.

Если законопроект одобрят в Госдуме, курилки оборудуют в учреждениях, которые оказывают реабилитацию, а также санаторно-курортные услуги.