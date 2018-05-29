В Череповце женщина прокатилась со змеей на лобовом стекле

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Водитель из Череповца посреди поездки обнаружила змею на своем лобовом стекле. Об инциденте рассказал глава спасательной службы Дмитрий Санакоев.

Женщина-водитель передвигалась в личном авто по Октябрьскому мосту, когда внезапно заметила, как из моторного отсека на лобовое стекло переползла рептилия. Когда женщина припарковалась, змея вновь скрылась под капотом. Решив не паниковать раньше времени, владелица машины добралась до пляжа в Зашекснинском районе, откуда и позвонила в спасательную службу. Прибывшим специалиста не удалось найти рептилию, которая могла забиться куда-то. Тем не менее, женщина побоялась отправляться в путь сама и вскоре за ней прибыл муж. Дмитрий Санакоев также выразил предположение, что животное могло забраться в машину, когда семья отдыхала на даче.

В последние дни в Череповце уже случались встречи горожан со змеями, но рептилии не проявляли агрессии к людям. Были сообщения как о присутствии змей в дачных районах, так и даже в самом центре города.