В Заречье сняли на видео, как мужчина выгуливает питона

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Ему стоит задуматься, куда он денет питомца, ведь Госдума скоро запретит содержание хищников в квартирах и домах. В компании с удавом был и сиамский кот, который также является одним из членов семьи незадачливого хозяина.

В Заречье местные жители сняли на видео, как мужчина выгуливает на улице ручного питона и сиамского кота. По словам хозяина питомцев, его удав не представляет опасности для окружающих и не есть кошек. Такое семейство редко встретишь на улицах России.

Владимир Бурматов, председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды, информирует, что в скором времени закон запретит содержать диких животных в домах и квартирах, при этом будут защищены не только люди, но и сами хищники. Нередко на помойках находят питонов и крокодилов, выброшенных хозяевами. Также сотрудники МЧС имеют практику ловли пум, ядовитых змей и волков, сбегающих из дома.