«Mail.Ru для бизнеса» дает возможность делать корпоративные рассылки

Вчера, 23:15

Разработчики популярной платформы «Mail.Ru для бизнеса» открыли для своих пользователей новые возможности. Теперь можно проводить корпоративные рассылки в автоматическом режиме.

Программисты популярной платформы «Mail.Ru для бизнеса» для удобства своих клиентов создали новый сервис Sendbox, при помощи которого как крупные компании, так и мелкие предприниматели смогут отправлять своим клиентам рассылки. Разработчики сообщили, что используя новую возможность, можно создать почтовую или SMS рассылку, а также сообщения по Viber. Известно, что новая система рассылки поддерживает интеграцию с существующими ранее СMS, CRM и ERP-системами, что дает возможность бизнесу рассылать триггерные сообщения каждому клиенту.

Согласно мировой статистике, в текущем году объем рынка услуг на планете составил около 55 миллиардов долларов, что больше на 20% по сравнению с прошлым годом. На данном рынке рассылки входят в топ-7 по размерам выручки.

В рамках нового сервиса «Mail.Ru для бизнеса», отправитель сможет отследить реакцию получателей на каждое сообщение. Такая возможность поможет выбрать тактику оптимального взаимодействия с клиентами.