"Мужчина на каблуках": Обманчивое фото «взорвало» Twitter

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Фото из Twitter от пользователя @Boom_likean808 взбудоражило пользователей своим «оптическим обманом», который заставлял думать, будто мужчина одет в женский наряд.

25 мая @Boom_likean808 опубликовал в Twitter фото из офиса, где двое обнимают друг друга с подписью «вначале я подумал, что он на каблуках». При первом взгляде именно так и кажется зрителю: мужчина в узких обтягивающих джинсах, женской куртке и, судя по всему, на каблуках, обнимает сидящую в кресле девушку в малиновой рубашке. Однако при более внимательном рассмотрении становится понятно, что это лишь иллюзия, вызванная позой пары и на самом деле все ровно наоборот.

Тем не менее фото получило широкую огласку и позабавило пользователей интернета. Многие утверждали, что все равно не могут увидеть «истинную» картинку, как бы не старались. Другие говорят, что несмотря на понимание обмана, мозг продолжает воспринимать фото так же, как при первом просмотре. В целом пост набрал уже почти сотню тысяч лайков и более 40 тысяч ретвитов.

В интернете довольно часто становятся популярными подобного рода головоломки. Не так давно пользователи распространяли картинку «леденец среди мороженого», а звуковая иллюзия «Yanny или Laurel» обрела такую популярность, что администрация американского президента Трампа даже сняла видео о том, что слышат на записи члены штаба.