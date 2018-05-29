В Камызякском районе отсутствует похоронная служба

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Жители Камызякского района оказались лишены возможности хоронить своих близких. Оказалось, что в районе просто нет похоронных служб. Разобраться в ситуации взялись сотрудники местной прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры Камызякского района занялись расследованием причин, которые препятствуют жителям региона хоронить своих родных. В ходе проведения расследования удалось выяснить, что в районе нет служб, которые бы оказывали ритуальные услуги.

Прокурор обратился в суд с административным иском в отношении органов местного самоуправления. В нем идет речь о том, что ответчик обязан создать похоронную службу в Камызякском районе. Известно, что данный иск был удовлетворен судом в полном объеме, а выполнение данного решения находится на контроле в прокуратуре.

Пока неизвестно, когда местные власти создадут ритуальную службу, которая упростит жизнь людям, которые столкнулись с необходимостью погребения своих родных и близких.