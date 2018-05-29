Пьяная женщина за шоу на дорогах Белгорода получила «огромный» штраф

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За мелкое хулиганство любительнице выпить выписали штраф в всего лишь 500 рублей. Такую сумму она заплатит за то, что мешала водителям проехать, падая им под колёса и катаясь со стороны в сторону.

История началась ещё 25 мая, когда в дежурную часть полиции номер 3 позвонили и сообщили, что на дорогах Белгорода на улице Сумская пьяна женщина устроила настоящее шоу: она валялась и каталь по всей проезжей части, мешала водителям спокойно ехать и вела себя очень агрессивно.

Всё происходящее на видео заснял очевидец происшествия, а затем выложил в Сеть. После этого сама история, как и ролик, стали очень популярными.

Сейчас же стало известно, что прибывшие на место данного инцидента правоохранители составили протокол. В итоге, пьяна женщина за своё шоу на дорогах Белгорода получила «огромный» штраф в всего лишь 500 рублей. Её действия расценили, как «мелкое хулиганство». Об этом сообщили в УМВД РФ по Белгородской области.