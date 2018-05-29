Жириновский предложил назвать улицы Москвы в честь предводителей Белой Гвардии

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Известный политический деятель и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский публично предложил переименовать некоторые из улиц Москвы в честь военачальников Белой Гвардии Деникина, Юденича, Колчака.

На днях Владимир Жириновский выступил с предложением увековечить фамилии выдающихся воинов Белой Гвардии в соответствующих названиях улиц, например, в Новой Москве.

Согласно предыдущим выступлениям политика, фракция ЛДПР не поддерживает организацию каких-либо революционных движений в современной России. Однако Владимир также заявил, что не представляет возможным смотреть на историю России без упоминания гражданской революции 1917 года. По мнению политика, белогвардейцы в то время выступали за сохранение и защиту отечественных устоев и традиционного общественного уклада в государстве. Именно поэтому Жириновский считает уместным дать улицам фамилии военачальников таких как Деникин, Юденич и Колчак.

Напомним также, что на днях Владимир Жириновский сделал другое громкое заявление в защиту обвиняемого в домогательствах Харви Вайнштейна.